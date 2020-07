Sportlich in den Ferien : Gratis und draußen: Sport in der Stadt

Der Fitnessparcours am Panoramaradweg in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs Isenbügel lädt zu Klimmzügen ein. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die Stadtverwaltung gibt auf ihrer neuen Webseite Sommer-Ferientipps. Nach Wandern und Radfahren stand in dieser Woche Sport im Freien auf dem Programm. Für jede Altersgruppe ist etwas dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht am alten Bahnhof Isenbügel oder hoch in die Luft mit dem BMX-Rad auf der kleinen Anlage am Panoramaradweg? Wer es nicht (mehr) ganz so anspruchsvoll mag, wird vielleicht bei den seniorengerechten Sportgeräten am Thormählen-Generationen-Park fündig oder in Sichtweite bei einer Runde Boule?

Nachdem die Stadt mit ihren Sommer-Ferientipps auf der neuen Webseite bereits Wanderwege und Routen für das Rad empfohlen hat, gab es in dieser Woche Tipps, wo man im Stadtgebiet Sport- und Spielmöglichkeiten finden kann, beinahe alle gratis und vor allem an der frischen Luft. Die größte Herausforderung dürfte sicherlich die Outdoor-Fitness-Station mit Calisthenicsgeräten am alten Bahnhof Isenbügel sein. Das griechische Wort Calisthenics, zu deutsch: Gymnastik, setzt dabei auf das Training mit dem eigenen Körpergewicht.

Info Sportgeräte dank Spende von Thormählen Alice Thormählen und die Stiftung, die sie und ihr Mann gegründet haben, halfen bei der Einrichtung der sportlichen Einrichtungen. So unterstützte sie den Bau der BMX-Anlage mit 30.000 Euro. Sport sei „nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine gute Grundlage für das weitere Leben in Beruf und Familie.“

2015 schenkte Gönnerin Alice Thormählen die Anlage allen Fitnessbegeisterten und investierte dafür 70.000 Euro. Direkt am Panoramaradweg, mitten im Wald gelegen oder über Zugang Siegweg erreichbar, verfügt die hochwertige Anlage auch über einen gummierten Boden, der das Trainieren erleichtert. Als der 2015 gegossen wurde, konnten es Sportbegeisterte, trotz Einzäunung nicht abwarten, hier zu trainieren, sie beschädigten den frisch gegossenen Boden, der daraufhin teilweise erneuert werden musste, vereinzelt sieht man die Fußabdrücke noch im Boden. Das hatte dafür gesorgt, dass sich die Eröffnung verzögert hatte.

Nun allerdings wird das Areal gut angenommen. Die Besonderheit: Mit den Sportgeräten können alle wichtigen Muskelgruppen bearbeitet werden, so verfügt der Park über Klimmzugstangen, eine Hangelleiter, die man auch Monkeybar nennt. Dazu gibt es eine Sprossenwand, Turnringe und Parallelbarren. Zur Inspiration stehen die Hauptübungen auf den Schildern direkt daneben. Wichtig sei, so empfehlen Experten, die Übungen korrekt auszuführen, sonst können sich Fehlhaltungen einschleichen. Auch sollten Sportler ein Handtuch beim Training dabei haben.

Wer dem Panoramaradweg dann Stadt einwärts folgt, erreicht die kleine BMX-Anlage, die hier 2013 eröffnet wurde. Mit Rampe und Jump Box kann man hier durchaus die ersten Sprünge üben und ein bisschen auf dem Rad, den Skates oder Rollern üben. Wer vorher noch Koordination und Konzentration üben will, der wird am Hefelmann-Park fündig, auf Höhe des Zugangs vom Panoramaradweg gibt es hier das Aeroskate- und das Altima-Gerät zu entdecken. Ersteres hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und fordert beim hin und her gleiten vor allem die Muskeln in den Armen, dem Schulterbereich und den Oberschenkeln. Altima, ebenfalls mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, fordert zudem noch die Bauchmuskeln, hier gilt es, sich bis nach oben zur Fahne zu ziehen. Wer es da etwas weniger anstrengend mag, der kommt vielleicht beim Boule auf seine Kosten. Im Thormählen-Generationen-Park, oberhalb der BMX-Anlage gibt es die noch junge Bahn, auf der sich regelmäßig Spieler zusammen finden und in gemütlicher Runde buchstäblich ein paar ruhige Kugeln schieben.