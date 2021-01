Ratingen : Stadt entfernt Schmierereien

Ratingen Rainer Vogt (BU) berichtet über einen selbst erlebten Fall in der Innenstadt.

Im Dezember des vergangenen Jahres hat es ihn selbst getroffen: Es gab eine Schmiererei an seiner Hauswand an der Brunostraße. „Die Stadt hat sehr schnell reagiert und das Ganze innerhalb kurzer Zeit entfernen lassen“, berichtet der Politiker. Ihm ist es wichtig, dass solche vermeintlichen Kunstwerke der Stadtverwaltung schnell gemeldet werden. „Man darf das nicht einfach so hinnehmen und laufen lassen“, betonte Vogt, „die Stadt bemüht sich wirklich, so schnell wie möglich zu reagieren.“ Im Übrigen habe die Reinigungsaktion an der Hauswand auch nichts gekostet, ergänzte Vogt.