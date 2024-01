Heiligenhaus Winterkleidung: Rotes Kreuz freut sich über Spende

Das DRK zeigt sich dankbar für die großzügige Spende von Gourmet Zhou. Die Winterbekleidung wird dazu beitragen, die Bedürfnisse der Bedürftigen in der Region zu decken und gleichzeitig die Wärme der Solidarität in der Gemeinschaft zu verbreiten. Ein Teil der Spende verbleibt in Heiligenhaus und ein Teil wird zur Winterkammer zum Ortsverband der Stadt Essen gehen sowie in die Ukraine gebracht, so die Vertreter des DRK.