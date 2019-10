Ratingen : Gottesdienst für Mensch und Tier

Anschließend gibt es in Tiefenbroich ein vegetarisches Mittagessen.

(RP) Vegetarisch kann man auch mal essen und es schmeckt, meint die evangelische Kirchengemeinde. Am Sonntag, 3. November findet zunächst um 11 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche am Alten Kirchweg 48 in Tiefenbroich ein Gottesdienst für Menschen und ihre Haustiere statt.