Angedacht : Gott als „der ganz Andere“

Pfarrer Ulrich Kern von Heilig Geist in Ratingen West hat sich Gedanken zum Fest Darstellung des Herrn (Lichtmess) am 2. Februar gemacht.

Rund um das schöne Fest Darstellung des Herrn (Lichtmess) am 2. Februar werden die Tage langsam länger. In diesen für uns alle vielfältig belastenden Zeiten tut dies besonders gut. Wir dürfen ganz gewiss die Botschaft des Lichtmess-Festes auch mit in den aufkeimenden Frühling nehmen: „Meine Augen haben das Heil gesehen“. (Lk 2,30) So sagt es der greise Simeon angesichts des Jesus-Kindes, dem er im Tempel zu Jerusalem begegnen darf.