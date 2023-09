Heiligenhaus “Singing People“ laden zu Chorproben ein

Auch SingingPeople gehört zu den Ensembles, die in Heiligenhaus an der Woche der offenen Chöre teilnehmen. „Zusammen zu singen bereichert den Alltag jedes Einzelnen bei uns im Chor“, so Ben Ungermann, Chorleiter des Gospelchors. „Indem wir neue Leute einladen und ihnen einen Einblick in unsere Probenarbeit und unsere Gemeinschaft geben, wollen wir sie ermutigen, genau das auch für sich zu entdecken. Ganz wichtig bei uns ist, dass jeder willkommen ist. Egal ob jung oder alt, ob Anfänger oder erfahrener Chorsänger - jeder kann einfach vorbeikommen und mitsingen. Entscheidend sind vor allem die Freude am Singen und die Bereitschaft, regelmäßig an den Proben teilzunehmen. Notenkenntnisse oder ein Vorsingen sind nicht erforderlich. Grundkenntnisse der englischen Sprache sind jedoch von Vorteil.“