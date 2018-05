Niederberg: Golfer spielen auf Gut Kuhlendahl um Monatspreis

Niederberg Für Samstag, 26. Mai, lädt der Golfclub Velbert Gut Kuhlendahl alle interessierten Golfer zum "Monatspreis" auf die Anlage an der Kuhlendahler Straße 283 ein.

Der Golfclub Velbert ist landschaftlich ins hügelige Bergische Land eingebettet. Durch die hügelige Topografie verfügt der Platz an der Kuhlendahler Straße auf einer Gesamtlänge von 5608 Metern für Herren und 4930 Metern für Damen über alles, was der leidenschaftliche Golfspieler an vielfältigen Herausforderungen erwartet. Das abwechslungsreiche Bahndesign bietet interessante Plateaus und Breaks innerhalb der Grüns sowie strategisch intelligent platzierte Bunker und Wasserhindernisse.