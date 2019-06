Ratingen : Golfclub legt Blumen- und Kräuterwiesen an

Golfclub legt Blumen- und Kräuterwiesen an

Homberg Mit Unterstützung der Clubmitglieder können insgesamt drei Hektar ökologische Insektenparadiese eingesät werden.

Am Anfang stand die Idee, dann ein einstimmiger Beschluss in der Mitgliederversammlung im März und jetzt die Vorbereitung der Flächen und die Einsaat der Blumen- und Kräuterwiesen auf der Platzanlage des Golfclubs Grevenmühle in Homberg. Finanziert über eine freiwillige Umlage, die bis auf wenige Ausnahmen von allen Mitgliedern des Clubs bereitwillig gezahlt wurde, konnten Headgreenceeper Gerhard Grashaus und sein Team im Mai endlich zur Tat schreiten.