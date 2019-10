Ratingen : Goldene Regel

Pastor Daniel Schilling und Gemeindereferent Ralf Gassen vor St. Peter und Paul: Sie haben die Zukunft der Gemeinde im Blick. Foto: RP/Achim Blazy

„Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg‘ auch keinem andren zu!“ Leichter gesagt als getan ist sie, diese Redewendung. Beim zweiten und dritten Nachdenken darüber, was denn damit gemeint sein könnte, und welche Konsequenzen sich daraus ableiten, spüren wir, wie schwer uns diese so genannte „Goldene Regel“ als ethische Richtschnur im alltäglichen Miteinander in Familie, Schule, Beruf und Freizeit fällt.

Noch weniger dienlich scheint sie angesichts des Krieges im Norden Syriens, angesichts der antisemitischen Anschläge und Übergriffe, angesichts ungerechter Verteilung der Güter auf dieser Erde und der vielen scheinbar unlösbaren Konfliktherde in der Welt zu sein. Dabei gehört die „Goldene Regel“ zum Markenkern christlicher Botschaft und Ethik.