Trotz Anliegerbeschwerden Görscheider Weg soll unbeleuchtet bleiben

Bereits Ende 2022 schlug die Verwaltung vor, die marode Beleuchtung am nördlichen Görscheider Weg ersatzlos abzumontieren. So wurde seinerzeit auch mehrheitlich beschlossen. In einer weiteren Beratung kam man zum gleichen Ergebnis. Ende 2023 wurde der ganze Vorgang nach Anwohnerbeschwerden (unsere Redaktion berichtete) dem Hauptausschuss zur Prüfung vorgelegt. Ergebnis: Rückverweis an den Mobilitätsausschuss. Der folgte kurz vor der Sommerpause 2024 den Argumenten aus der Verwaltung.