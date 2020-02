Nachwuchs-Förderung : Gemeinschafts-Lehrwerkstatt stellt sich neu auf

Niederberg (RP/köh) Zum ersten Wirtschaftsfrühstück des Jahres lud die Schlüsselregion ihre Mitglieder in die Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie (GLW) ein. Knapp 100 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zu früher Stunde, sich in den Schulungsräumen zum Austausch zu treffen und über das Angebot der GLW zu informieren.

In enger Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben der Schlüsselregion sorgt die GLW seit 1938 für gut ausgebildeten Fachkräfte-Nachwuchs. Geschäftsführer Volker Knipping berichtete über die Standbeine der GLW: „Die Auszubildenden aus den Firmen verbringen ihr erstes Lehrjahr bei uns, bevor sie im zweiten und dritten Lehrjahr in die Firmen gehen. Für die Prüfungsvorbereitung und die Prüfungen selbst kommen sie dann später noch einmal zurück.“ Aber auch Umschulungen und Weiterbildungen, zum Beispiel in CNC- und Federtechnik, finden in der GLW statt. So war das Wirtschaftsfrühstück auch für viele Besucher eine willkommene Erinnerung an die eigene Lehrzeit in der GLW.