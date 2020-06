Neue Ansprechpartnerin : Gleichstellung ist jetzt ein Vollzeit-Job

Nadine Mauch ist Gleichstellungsbeauftragte Stadt Ratingen in Vollzeit. Foto: Achim Blazy (abz)

Nadine Mauch ist neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ratingen. Sie löst Andrea Töpfer und Gaby Welsch-Schwafelberg ab, die die Aufgabe neben ihren anderen Tätigkeiten in der Stadtverwaltung ausgeübt haben.

Die Stadt Ratingen hat nun eine hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte. Bürgermeister Klaus Pesch begrüßte Nadine Mauch nach ihrem Amtsantritt in seinem Büro. Sie löste Kulturamtsleiterin Andrea Töpfer ab, die 14 Jahre lang neben ihren sonstigen Aufgaben bei der Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte war und dabei in der operativen Arbeit tatkräftig von Gaby Welsch-Schwalfenberg unterstützt wurde. Bürgermeister Pesch dankte ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünschte Nadine Mauch viel Erfolg.

Die Gleichstellungsbeauftragten tragen zur Umsetzung dieses Verfassungsauftrages in die Praxis bei. Sie sind Ansprechpartnerin für Frauen und Mädchen aus ihrer Kommune und für die Kolleginnen in der Verwaltung.

Das Grundgesetz sagt in Artikel 3, Absatz 2 „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“.

Gleiches gilt für die Beteiligung an zentralen Jahrestagen wie dem Weltfrauentag, dem Equal Pay Day oder dem Girls‘ beziehungsweise Boys‘ Day. Außer natürlich in diesem Jahr, in dem auch eine Reihe von geplanten Gleichstellungsveranstaltungen wegen Corona ausfällt.