Ratinger Altstadt : Zwei Blitzeinbrüche auf der Oberstraße

Ratingen Unbekannte sind auf der Oberstraße in zwei Mobilfunkgeschäfte eingestiegen.

(RP/kle) In der Nacht zum Sonntag sind zwei Unbekannte gleich in zwei Handyshops an der Oberstraße eingebrochen. Sie entwendeten zahlreiche Mobiltelefone und flüchteten in einem blauen Mittelklassewagen über die Turmstraße. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.