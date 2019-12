Kreislauf des Altglases : Vom alten zum neuen Gurkenglas

Der Glasabfall aus dem Container in Ratingen West landet am Ende bei den Glashütten, um recycelt zu werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Glasverpackungen lassen sich nahezu unendlich wiederverwerten. Wichtig ist aber eine strikte Trennung im Container.

Das Klirren nach dem Einwerfen der Flaschen macht den Gang zum Altglascontainer seit jeher auch für Kinder zum beliebten Ziel eines Spazierganges – zumal bei der Aufteilung in Weiß-, Braun-, und Grünglas jeder zum Zug kommt. Doch wofür braucht es überhaupt diese strikte farbliche Trennung? Nur aus Weiß-Glas wird wieder Weiß-Glas, wissen die Abfallberater im Kreis Mettmann. Am wenigsten empfindlich sei offenbar das Grünglas. In deren Behälter könne man dementsprechend auch die selteneren blauen oder gelben Flaschen entsorgen.

Einwurfzeiten In Der Regel kann das Altglas in Ratingen montags bis einschließlich samstags bis 19 Uhr eingeworfen werden. Später stören die Geräusche die Anwohner.

Insgesamt 1958 Tonnen Altglas fielen im Jahr 2018 in Ratingen an. Das sind 21 Kilogramm pro Einwohner und Jahr – eine Zahl, die in etwa dem Durchschnittswert vergangener Jahre entspricht. Einwerfen können das die Verbraucher an über 74 Standorten im gesamten Stadtgebiet. Weiß ist laut Abfallberaterin Ute Baggelmann wahrscheinlich die häufigste Farbe: „Von den insgesamt 187 Glascontainern an den verschiedenen Standorten sind allein 85 für Weißglas“, erklärt die Abfalllberaterin. Dass die Öffnungen rund sind, macht Sinn. Fenster- oder Kristallglas gehört dort nämlich genauso wenig hinein wie Keramik, Kronkorken und sonstige Verschlüsse. Die Gründe dafür sind verschieden: Kristallglas habe einen anderen Schmelzpunkt als das übliche Material, und für Flachglas würden einfach keine Lizenzgebühren bezahlt, da es nicht zu den Verpackungen zähle, heißt es vom Unternehmen Awista. Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung leert wöchentlich die Container und transportiert das Glas ab.