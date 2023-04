Heiligenhaus Glasfaser-Anschlüsse für das Malerviertel

Glasfaserausbau verbunden mit er Möglichkeit, sich schnelles Internet ins Haus zu holen, das ist in Heiligenhaus vom Start weg auch eine Frage der Himmelsrichtungen. Die simple Strategie: Man geht von Ost nach West vor. Mit kleinen oder größeren Abzweigungen. In Hetterscheidt und Isenbügel ist das Thema „Ausbau“ inzwischen erledigt. Aktuell ist mit dem Malerviertel ein Teil des südlichen Stadtrands an der Reihe. Nicht zu übersehen sind die rot-weißen Baken, nicht zu überhören die Minibagger.