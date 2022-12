Digitalisierung in Heiligenhaus Neuer Anbieter für Glasfaser im Bereich Süd

Knapp 1700 Haushalte sollen in wenigen Monaten neu an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden. Anwohner können sich nach Mitteilung der Firma auf verschiedenen Wegen über den Ausbau vor Ort informieren. Zum einen wird am 6. Februar 2023 eine kostenlose Online-Info-Veranstaltung stattfinden, bei der unter anderem Details zum Ausbau, zur Installation und Technik sowie zur regionalen Glasfaser-Verfügbarkeit und zu 1&1 Angeboten erläutert werden. Der genaue Termin wird in Kürze unter 1und1.de/glasfaser-infoveranstaltung bekannt gegeben. Die Anmeldung und Teilnahme an der digitalen Veranstaltung sind ebenfalls über diesen Link möglich. Wer eine persönliche Beratung vor Ort bevorzugt, kann sich bei unserem 1&1 Partner „EC Phone“, Kettwiger Straße 6, in Heiligenhaus zu den aktuellen Glasfaser-Tarifen informieren. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, telefonisch unter der 0721 / 960 9694 oder online unter 1und1.de/glasfaseranschluss Informationen zum 1&1 Glasfaser-Angebot für Heiligenhaus Süd zu erhalten. Wer sich schon jetzt für das Glasfaser-Angebot von 1&1 entscheidet, profitiert nach Angabven des Unternehmens sowohl kurz- als auch langfristig: Zum einen übernimmt 1&1 die kompletten Baukosten für den Anschluss an das Glasfasernetz in Höhe von rund 800 Euro. Diese Option besteht auch für Mietobjekte. 1&1 kümmert sich, sofern notwendig, automatisch um die Eigentümer-Zustimmung zur Glasfaserverlegung.