Lernen und Erleben in Ratingen Jetzt anmelden für Girls‘ und Boys‘ Day in Ratingen

(RP) Mädchen werden Krankenschwester und Jungs werden Kfz-Mechatroniker? Von wegen! Am Girls‘ Day und Boys‘ Day können Mädchen in vermeintlich typische Männerberufe reinschnuppern, die Jungs lernen dafür ebenso typische Frauenberufe kennen. In diesem Jahr findet der bundesweite Mädchen- und Jungen-Zukunftstag am Donnerstag, 25. April, statt. Die Stadt Ratingen bietet noch freie Plätze bei der Feuerwehr, in 15 Kindertagesstätten sowie neun weiteren Jugendeinrichtungen in allen Stadtteilen an.