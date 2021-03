Campus Heiligenhaus : Girls' Day an der Hochschule verläuft diesmal digital

Heiligenhaus Die Hochschule Bochum bietet am Donnerstag, 22. April, Vorträge und Workshops für Schülerinnen ab der 7. Klasse an. Die Anmeldungen haben begonnen.

(jün) Der Girls‘ Day am Campus Heiligenhaus der Hochschule Bochum am Donnerstag, 22. April, ist diesmal digital. Seit 2001 gibt es in Deutschland den „Girls‘ Day“. Auch der Campus bietet jedes Jahr im März/April einen Experimentiertag für Mädchen ab der 7. Klasse an, die Lust haben, Technik kennenzulernen. Die Hochschule Bochum stellt sich als Hochschule und Arbeitgeber vor. Der Beruf der Ingenieurin wird hervorgehoben, es findet praktisches Arbeiten in kleinen technischen Workshops statt.