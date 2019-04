Gewittersturm : Sturm: Bäume fallen auf Aschenputtel

Ratingen Mehrere Bäume sind im Märchenzoo Ratingen am Blauen See auf Aschenputtel gefallen.

(JoPr) Die Gewitterfront, die am Abend mit Regen und hohen Windgeschwindigkeiten das Stadtgebiet passierte, richtete nur geringen Schaden an. Die Feuerwehr wurde zu insgesamt zehn umgestürzten Bäume gerufen. Die Schwerpunkte lagen in Stadtmitte, Homberg und in Breitscheid. Da in der ersten Phase der Notrufe nicht abzusehen war, wie hoch die Zahl der eingehenden Notrufe werden würde, wurde vorsorglich der Stab in der Hauptfeuer- und Rettungswache auf dem Voisweg besetzt. Gegen 22 Uhr konnten alle Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken.