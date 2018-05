Ratingen: Gewitter: Keller voll, Straßen gesperrt

Ratingen Noch gegen 16 Uhr hatte man bei der Feuerwehr die Wetterlage geprüft und gedacht, dass das Gewitter an Ratingen vielleicht vorbeiziehen wird. Doch dem war nicht so: Wassermassen trafen die Stadt mit voller Wucht.

Wie Feuerwehr-Chef René Schubert am Abend mitteilte, gab es Einsatzschwerpunkte vor allem in Ratingen Mitte, in Ost, Tiefenbroich und West. Besorgte Bürger meldeten sich auf Facebook, dass unter anderem die Jägerhofstraße und die Sohlstättenstraße in Tiefenbroich komplett unter Wasser stehen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Straßen geflutet, das Regenrückhaltebecken auf der Poststraße füllte sich bedrohlich.