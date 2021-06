Wettbewerb in Ratingen : Kopernikus-Schüler siegen mit Messgerät

Ratingen Die Botschaft war klar: Der erste digitale changes.AWARD habe gezeigt, dass Schüler den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen mit Teamgeist und Kreativität entgegen blicken, so der Tenor. Es gab viele interessante Projekte.

Den ersten Platz erreichte das Team „VisionAIRies“ des Kopernikus Gymnasiums in Ratingen mit ihrer Idee eines CO 2- Messgerätes in Form eines Taschenanhängers. Für die Jury des Business-Plan-Wettbewerbs changes.AWARD von Mitsubishi Electric und dem Förderverein des Industriemuseums Cromford stand fest, dass die Schüler des Teams „VisionAIRies“ vom Kopernikus Gymnasium in Ratingen sich in besonderer Weise mit dem diesjährigen Motto „We can do better – Wir können es besser“ auseinandergesetzt haben.