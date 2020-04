Initiative : Gewerkschaft fordert Schutz für Erntehelfer

Die IG Bau betont: Neben fairer Bezahlung sollte es auch mobile Toiletten mit Wasseranschluss an den Feldern geben.

Um die Not der Landwirte zu lindern, die Spargel und Erdbeeren ohne ihre Saisonkräfte nicht billig vom Feld bekommen, hat die Bundesregierung Ausnahmen beim Einreisestopp zugelassen: Erntehelfer aus Osteuropa, vor allem aus Rumänien und Bulgarien, dürfen trotz Coronavirus-Krise einreisen.

Für die beiden Haupternte-Monate April und Mai werden bis zu 80 000 Saisonkräfte in Deutschland erwartet. Davon sind bereits gut ein Viertel Ende vergangener Woche in der Bundesrepublik, auch in Düsseldorf, gelandet. Viele von ihnen sollen auch auf den Feldern im Kreis Mettmann arbeiten.