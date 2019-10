Ratingen : Gewerbesteuer sprudelt weiter kräftig

Noch vor wenigen Jahren sah die Lage ganz anders aus, doch die Situation hat sich entspannt.

Bürgermeister Klaus Pesch und Kämmerer Martin Gentzsch versprühen mit Blick auf den Etat 2020 breite Zuversicht. Und auch in den kommenden Jahren können sich für die Stadt finanzielle Spielräume auftun, die andere Kommunen in der Region definitiv nicht haben.

Fakt ist: Mit 108 Millionen Euro (was einem Anteil von knapp einem Drittel am Gesamthaushalt entspricht) ist die Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle der Stadt, gefolgt von der Einkommensteuer, aus der Ratingen einen Anteil erhält (61 Mio.), und der Grundsteuer (18 Mio.). Bei der Gewerbesteuer gab es aber auch schon andere Zeiten, in denen die Stadt zum Teil weniger als 90 Millionen Euro einnahm (was aber immer noch ein sehr guter Wert ist).