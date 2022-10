Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium Ratingen : Lernen für die Ferien und danach

Ratingen Die Gesundheitstage gehören fest zum Schuljahrsprogramm am Innenstadt-Gymnasium. Die Angebote sind so konzipiert, dass sie weit über den Tag hinaus wirken.

(RP/köh) Drei Tage lang stand die Gesundheitsprävention im Rahmen der „Gesundheitstage“ am Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium im Fokus. „Mit zahlreichen Workshops und Vorträgen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Medienerziehung, Verkehrserziehung, mentale Gesundheit und Suchtprävention haben alle Schülerinnen und Schüler ihr Bewusstsein für die Förderung und Erhaltung ihrer Gesundheit weiter entwickeln können“, stellen die Organisatoren in ihrem Fazit fest.

Nun schon ein fester Bestandteil des Schuljahres, konnte auch in diesem Jahr vor den Herbstferien wieder ein vielseitiges Programm für jede Jahrgangsstufe zusammengestellt werden. Diverse externe Workshopleiter und viele ehrenamtlich Arbeitende konnten für das CFvW-Gymnasium gewonnen werden. Auch die Schulsozialarbeiterinnen am CFvW sowie das Kollegium haben sich in das Programm eingebracht. „Praktisch, nachhaltig und handlungsorientiert“, nennt Wibke Horn die Ziele der Veranstaltungen. Die Lehrerin am CFvW hat gemeinsam mit ihrem Team die Organisation der Gesundheitstage übernommen und sagt: „Ich bin begeistert vom Engagement der externen Workshopleiter, die sich alle mit viel Energie für die gesundheitlichen Belange unserer SchülerInnen eingesetzt haben.“