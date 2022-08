Klinikum Niederberg informiert : Gesundheitspodcast beschäftigt sich mit Schmerzen im Knie

Experten erklären, was bei Knieschmerzen zu tun ist. Foto: DPA

Niederberg Experten aus drei Helios Kliniken, darunter auch die Klinik in Velbert, informieren regelmäßig über verschiedene Krankheitsbilder. Diesmal geht’s um das Kniegelenk.

(RP) Im Gesundheitspodcast „Bitte freimachen!“ gehen Expertinnen und Experten der Helios Kliniken in Oberhausen , Velbert und Bonn verschiedenen Krankheitsbildern auf den Grund. Die aktuelle Folge trägt den Titel: Schmerzen im Knie – und jetzt?

In der aktuellen Folge des Gesundheitspodcasts „Bitte freimachen!“ spricht Moderatorin Lisa Schultheis über das Thema Knieschmerzen mit ihrem Gast Dr. Jens Becker. Er ist Leitender Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen.

Der Experte und Leitende Arzt des Zentrums für arthroskopische Gelenkchirurgie erklärt den Aufbau des komplexen Gelenks, erläutert was eine chronische Arthrose ist und welche Funktion der Meniskus eigentlich übernimmt. Der Stand der Medizintechnik, welche Therapieformen es alternativ zu einer Operation gibt, Tipps, wie Gelenke langfristig gesund bleiben – all das und viel mehr gibt es in der aktuellen Folge. Jetzt reinhören auf allen gängigen Podcast Plattformen.