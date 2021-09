KlinikumNiederberg : Gesundheitspodcast beschäftigt sich mit der Leber

Niederberg Experte ist diesmal Guido Gerken, Leiter des Leberzentrums am Helios Klinikum Niederberg in Velbert. Er gibt auch Tipps für Betroffene.

(RP) Auch in der zweiten Staffel des Gesundheitspodcasts „Bitte freimachen!“ der Helios Kliniken in Velbert , Oberhausen und Bonn , gehen Experten der Kliniken Krankheitsbildern auf den Grund und klären auf.

Kein Leben ohne Leber! „Sie ist eines der wichtigsten und bedeutendsten Organe im menschlichen Organismus. Das liegt an ihren vielseitigen Aufgaben“, erklärt Prof. Dr. Guido Gerken, Leiter des Leberzentrums am Helios Klinikum Niederberg in Velbert. Der erfahrene Mediziner spricht mit Lisa Schultheis über die Funktion und Aufgaben des unterschätzten Organs.