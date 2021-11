Impfoffensive im Kreis Mettmann : Kreis eröffnet dezentrale Impfstellen

Corona-Zahlen

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1444 Infizierte erfasst, 107 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 177 (+15; 21 neu erkrankt), in Haan 81 (+1; 7 neu), in Heiligenhaus 86 (-3; 4 neu), in Hilden 135 (+10; 15 neu), in Langenfeld 160 (+15; 18 neu), in Mettmann 79 (+7; 12 neu), in Monheim 153 (+13; 14 neu), in Ratingen 296 (+15; 27 neu), in Velbert 241 (+28; 30 neu) und in Wülfrath 36 (+6; 6 neu).

Verstorbene zählt der Kreis nach wie vor 794.

Impfung Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind im Kreis Mettmann 310.224 Menschen (+45) voll geimpft.

Als genesen gelten 29.293 Personen (+51).

In Krankenhäusern werden aktuell 36 Corona-Patienten (+10) aus dem Kreisgebiet behandelt. Davon 4 (+1) auf einer Intensivstation (2 unter Beatmung).

In Quarantäne sind momentan 2197 Personen (+85).

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, letzte 7 Tage) liegt bei 173,6 (+22,3).