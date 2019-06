Kreispolizei Mettmann fahndet international : Gestohlenes Jagdgewehr: Besitzer bekommt Ärger

Hösel Die Polizei fahndet international nach der Waffe – und ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

(arue) Die Polizei im Kreis Mettmann fahndet weiter nach dem 14.000 Euro teuren Jagdgewehr samt Zubehör, das einem Jäger am Morgen des 8. Juni aus seinem Auto in Hösel gestohlen wurde. Insgesamt macht der Wert der Beute 20.000 Euro aus. Wie Ralf Becker, Sprecher der Kreispolizei, berichtet, seien noch keine Hinweise eingegangen. Gegen den Halter werde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach der Waffe werde international gefahndet.

Unter Jägern ist der Fall Gesprächsthema. „Ich hatte am Mittwoch schon mehrere Anrufe dazu“, berichtet Gerd Spiecker, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Mettmann. Und auch er befürchtet, dass der Besitzer der Waffe Ärger bekommt: „Es kann sein, dass man seine Zuverlässigkeit, Waffen besitzen zu können, in Zweifel zieht. Das kann ganz gravierende Auswirkungen haben“, sagt er.

Er selbst kennt den Betroffenen nicht. Allerdings glauben die Jäger in der Region auch nicht daran, dass er sich zu erkennen geben wird: „Ich denke, dass der Betroffene ganz still im Keller sitzt und sich schämt“, sagt ein Mitglied des Hegerings und glaubt, dass die Behörde aufgrund der Sensibilität des Themas „mit Sicherheit mit voller Macht zuschlägt.“ Die Waffe soll sich im Innenraum des Wagens in einem verschlossen Futteral befunden haben, während der Hund im Kofferraum auf sein Herrchen wartete.