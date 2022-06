Neues Format: „Höseler Gespräche“ : Stiftung Haus Oberschlesien: Diskussion über die Zukunft Europas

Ratingen Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion. Die Stiftung Haus Oberschlesien legt die Reihe „Höseler Gespräche“ auf.

Weiterhin wird Gerhard Papke auf dem Podium Platz nehmen. Der Liberale war vor seinem Einzug in den Landtag Nordrhein-Westfalen wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung. Im Landesparlament hatte er 2005 bis 2012 den Vorsitz der Faktion der Liberalen inne, 2012 bis 2017 amtierte er als Landtagsvizepräsident. Seit 2019 ist Papke Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft. Der Belgier Prof. David Engels wiederum ist Althistoriker und Lehrstuhlinhaber für Römische Geschichte an der Universität Brüssel (ULB) sowie Präsident der „Oswald Spengler-Society“. Zurzeit arbeitet er als Chefanalyst am „Instytut Zachodni“ in Poznań / Polen. Engels ist Autor und Herausgeber zahlreicher Monographien, Sammelbände und Aufsätze. Bekannt ist insbesondere seine Studie „Le déclin“, in der er die Krise der EU mit dem Niedergang der Römischen Republik vergleicht.