Ratingen : LEG: Datenschutzrichtlinien wurden eingehalten

West Mieter an der Berliner Straße in Ratingen West fühlen sich von den Videokameras auf Schritt und Tritt beobachtet. LEG beteuert, die Installation sei Wunsch der Bewohner.

(abin) „Im Zuge unserer umfangreichen Modernisierungsarbeiten an der Berliner Straße 48 – 52 möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Installation der Kameraanlage abgeschlossen ist.“ Diese Nachricht erhielten vor wenigen Tagen die Mieter der LEG in Ratingen West.

Die LEG-Wohnen beruft sich indes darauf, der Wunsch eine Kameraanlage zu installieren sei „von vielen Mietparteien an uns herangetragen“ worden. „Grundsätzlich haben wir mit dem Konzept der Kameraanlagen sehr gute Erfahrungen gemacht“, so ein Sprecher der Wohnungsgesellschaft. „Wir merken einen Rückgang von Vandalismus oder illegalen Müllentsorgungen.“

Die Kameraanlagen erhöhten in großem Maße die Punkte Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, so der LEG-Sprecher. „Damit schaffen wir unseren Mietern ein ordnungsgemäßes Wohnumfeld.“ Die Installation der Anlagen sei unter strenger Einhaltung des Datenschutzes erfolgt und greife nicht in die Privatsphäre der Mieter ein, so die LEG.