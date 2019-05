Ratingen : Geschwister Sands spielen irische Musik in der Manege

Geschwister Sands spielen irische Musik in der Manege

Lintorf (RP) Endlich sind sie wieder da: Die legendäre „Sands Family“ aus Nordirland gastiert am Freitag, 17. Mai, 20.30 Uhr, im städtischen Jugendzentrum „Manege“ an der Jahnstraße 28.

Nicht zuletzt durch unzählige Konzerte und weit über 20 Plattenveröffentlichungen der Sands Family hat traditionelle irische Musik hierzulande immer mehr Fans gefunden. Die Geschwister Sands verstehen es, traditionelle und aktuelle Elemente des Irish Folk mit zeitgemäßen Texten zu verbinden. Die erlebte Unmittelbarkeit nordirischen Alltags spiegelt sich in Liedern wider, die hauptsächlich aus der Feder von Tommy und Colum Sands stammen. Sie haben Songs und Balladen geschaffen, die wie „There Were Roses“ oder „Daughters And Sons“ zu Klassikern geworden. Auf der Bühne überzeugen sie durch meisterhafte Handhabung vieler Instrumente.