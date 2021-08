Einfach mal abheben : Segelflug ist ein echter Teamsport

HEILIGENHAUS Die Mitglieder des Aero-Clubs, der auf dem Meiersberg fliegt, bedauern, dass durch die Pandemie das Vereinsleben eingeschränkt ist. Wertvolle Flugerfahrung wird trotzdem gesammelt. Und es kommt auf jeden Einzelnen an.

Sieben oder acht Alleinflüge hat Tim schon hinter sich. Gestern durfte er wieder alleine starten. Zumindest allein im Cockpit. So ganz alleine ist er dann allerdings doch nicht. Der Flugschüler ist auf seinem Segelflug immer im Blick- und Funkfeld seines Fluglehrers Fabian. Bevor es jedoch in die Lüfte geht – hochgezogen an der Winde, die ihn in buchstäblicher Windeseile in den Himmel zieht – geht er mit seinem Fluglehrer noch einmal alles Wichtige durch. Dann ist er auch schon startklar. Zwischen April und Oktober, an Wochenenden und Feiertagen, herrscht auf dem Flugplatz Meiersberg Flugroutine.