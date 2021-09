Heiligenhauser auf Tour : Geschichtsverein erkundet Emscher

Heiligenhaus Lange lag das Veranstaltungsprogramm des Vereins auf Eis. Jetzt gehen die Mitglieder wieder auf Tour. Am 25. September bewegt sich der Verein „Links und rechts des Hellwegs“.

(RP) Die Mitglieder des Geschichtsvereins waren nach langer Pause mal wieder unterwegs auf der Erlebnistour Emscher-Route. Das Gebiet beiderseits der Emscher ist der Inbegriff und Träger all seiner Klischees. Geweckt durch die internationale Bauausstellung Emscher Park und weiterentwickelt durch vielfältige Maßnahmen und Projekte, u.a. den Emscher Landschaftspark und die Route Industriekultur, macht die typische Mischung das aus, was Ruhrgebietsfans so schätzen.