50 Jahre Geschichtsverein : Eine Zeitreise zum 50. Geburtstag

Anlässlich des Jubiläums des Geschichtsvereins lädt die RP in den nächsten Wochen zum Heiligenhaus-Quiz ein.

Seit einem halben Jahrhundert forschen die Mitglieder des Geschichtsvereins nun der Heiligenhauser Geschichte hinterher. Sie gehen den kleinen und größeren Geheimnissen der niederbergischen Stadt auf den Grund, beleuchten das Leben außergewöhnlicher Menschen oder Einrichtungen und verpacken in ihrer Haus- und Hofbroschüre „Cis Hilinciweg“ immer mal wieder so manch‘ Alltägliches in Reimform – „Geschichte, Geschichten, Gedichte“. So fasst es der Verein seit längerem selbst zusammen.