Hösel : Wo Mauern noch Deutsch sprechen

Hösel Dawid Smolorz erinnert an die Entdeutschungsaktion Schlesiens im Jahr 1945.

Nach 1945 fand in den früheren deutschen Ostgebieten eine sehr konsequente, wenn auch nicht überall mit gleichem Engagement durchgeführte „Entdeutschungsaktion“ statt. In Nieder- und Oberschlesien, in Pommern und in Ostpreußen fielen dieser Aktion jegliche deutschsprachigen Informations- und Werbeaufschriften, Ladenschilder und Wegweiser zum Opfer. Nicht nur wurden auf diese Weise sechs Jahre brutaler deutscher Besatzung Polens abreagiert. Man wollte damit auch Beweise dafür entfernen, dass die wiedergewonnenen Gebiete, so die offizielle Bezeichnung der früheren deutschen Ostprovinzen in der Volksrepublik Polen, in Wirklichkeit nicht ganz so urpolnisch waren, wie in der Propaganda verkündet.