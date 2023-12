Vorschläge des Kulturamtes Geschenkideen zu Weihnachten aus Ratingen

Zum Jahresausklang präsentiert der Magische Zirkel Düsseldorf am Silvesterabend eine Zaubergala in der Stadthalle. Hier sind noch Karten erhältlich. In den ersten Wochen des neuen Jahres sorgen außerdem das vielfach prämierte Malion Quartett (12. Januar, Trimborn-Saal), die Komödie „Ladies Night – Ganz oder gar nicht“ (24. Januar), das Kindertheaterstück „Pettersson und Findus“ (16. Februar) oder das Schauspiel „Exit Casablanca“ (17. Februar) mit einem Mix aus Wortwitz, Musik und Tanz oder der Auftritt der Kabarettistin Lisa Eckart am 24. Februar für unterhaltsame Stunden in der Stadthalle.