Ratingen : Geschäfte öffnen am ersten Advent

Einkaufen im Advent: Am 1. Dezember öffnen die Geschäfte in Ratingen Mitte und in Hösel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Rat beschließt verkaufsoffene Sonntag in Mitte und in Hösel. Zudem gibt es in der City ein „Adventsleuchten“.

Gute Nachricht für die Geschäfte und ihre Kunden: In Ratingen Mitte und Hösel können am 1. Dezember verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Der Rat gab entsprechenden Anträgen statt. In Hösel ist der Nikolausmarkt traditionell der Anlass, um die Läden zu öffnen, in Ratingen Mitte veranstalten Stadtmarketing und City-Kauf ein neues Format unter dem Titel „Adventsleuchten“ (die RP hatte bereits im Vorfeld berichtet).

Eine Vielzahl von glänzenden und unterhaltsamen Aktionen soll die gesamte Fußgängerzone und angrenzende Straßen beleben. Es dauert zwar noch ein wenig bis Dezember, doch die Ratingen Marketing GmbH (RMG) und der City-Kauf stecken schon mitten in den Vorbereitungen auf diese gewiss turbulente Zeit.

Info Online-Umfrage unter Bürgern Mithilfe: Für das Genehmigungsverfahren zu den verkaufsoffenen Sonntagen hat die Stadt um Mithilfe der Bürger gebeten, indem diese an der Online-Umfrage teilnahmen und den Anlass für ihre Besuche in der Innenstadt und Hösel kundtaten.

Die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags ist an ein Ereignis gebunden, das in dem entsprechenden Stadtteil stattfindet. Gleichzeitig verlangt die Rechtsprechung, dass die Mehrheit der Besucher wegen des Events kommt und nicht wegen der offenen Ladentüren. Die Gewerkschaft Verdi schaut sehr genau auf diese Vorgabe – auch unter Einsatz juristischer Mittel. Dass sich der Besuch der Ratinger City am 1. Dezember auf jeden Fall lohnt, verrät ein Blick auf die Liste der geplanten Aktionen. In der Fußgängerzone ganz viel los und sicherlich für jedes Interesse etwas dabei. So wird auch die Winterbeleuchtung am 1. Advent eingeschaltet.

Gemeinsam mit Vertretern der Kirchengemeinden wird Bürgermeister Klaus Pesch die erste Kerze am großen Adventskranz auf dem Weihnachtsmarkt anzünden. Der Weihnachtsmarkt selbst wird schon am 22. November eröffnet und ist immer ein willkommener Treffpunkt. Was ist sonst beim „Ratinger Adventsleuchten“ geplant? Auf dem neuen Rathausvorplatz gibt es ein kostenloses Winter-Open-Air-Kino mit zwei Vorstellungen (Kinderfilm und „Die Feuerzangenbowle“). Auf der Oberstraße wollen örtliche Bäcker und Konditoren den längsten Christstollen des Rheinlands backen und für einen guten Zweck verkaufen.

Im Arkadenhof geht es sportlicher zu. In Kooperation mit den Ratinger Ice Aliens wird dort eine kleine Mini-Winter-Olympiade veranstaltet. In der Lintorfer Straße erschafft ein Bildhauer live vor Publikum eine Skulptur aus einem großen Eisblock.

An der Düsseldorfer Straße werden diverse Aktionen für den guten Zweck stattfinden, und auf dem Kirchvorplatz von St. Peter und Paul kommen Jung und Alt zusammen, um gemeinsam Adventslieder zu singen.

Für die kleinen Besucher wird noch mehr geboten, zum Beispiel eine Adventswerkstatt. Am alten Steinhaus können die Kinder Knusperhäuschen verzieren und Weihnachtsdeko basteln. Eine schminkende Schneekönigin und der Nikolaus schauen auch vorbei.