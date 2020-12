Auszeichnung geht nach Heiligenhaus : Gesamtschule heimst wichtigen Preis ein

Heiligenhaus „Gute gesunde Schule“ heißt die Auszeichnung, vergeben von der Unfallkasse NRW. Schulministerin Gebauer gratuliert per Videobotschaft zum Erfolg. Die Heiligenhauser sind die einzigen Preisträger im Regierungsbezirk.

Zu der Auszeichnung erhält die Heiligenhauser Schule ein Preisgeld von 14.140 Euro aus einem Topf von insgesamt 500.000 Euro. Wo das Geld genau hinfließen wird ist derzeit noch nicht klar. Ideen gibt es zahlreiche, zum Beispiel Fortbildung zu Entspannungstechniken, denn auch das gehöre zum gesunden Lernen. „Zwischenzeitlich dachten wir auch daran, es in Luftreiniger zu investieren. Die hat nun schon der Förderverein zur Verfügung gestellt. Von dort wurde auch Unterstützung für die Umsetzung unsere Sanitätscontainers zugesagt“, sagt die Rektorin und kündigt an, die ganze Schule bei der Verwendung der Gelder einbinden zu wollen. Gesundes Lernen, das sei nämlich auch die Aufgabe aller Schulangehörigen und deswegen an der Hülsbecker Straße ohnehin „schon lange gelebte Praxis“, sagt Tiemann. Mit dem Preis würde man nun Früchte eines langen Prozesses ernten, der die Bildung und Gesundheit in den Fokus setzt. In einem mehrstufigen Verfahren konnte die Schule überzeugen. Dazu gehören zum Beispiel jüngst geschaffene Sitzgruppen und unter anderem auch die Mensa, in der frisch gekocht wird und in der das Angebot durch eine Salat- und eine Nudelbar (derzeit allerdings coronabedingt geschlossen) ergänzt wird. Die Auszeichnung zeige nun, dass die Schule auf einem „sehr guten Weg“ sei. „Unsere Schule erfüllt 95 Prozent der Kriterien.“ Besonders herausgestellt habe die Jury, so Tiemann, die Schule als Ort mit Wohlfühlcharakter und den hohen Grad des Gemeinschaftsgefühls.

Die Auszeichnung sieht die Schulleiterin nun aber nicht als Ziel, im Gegenteil: Er wird zum Impuls, auch weiter an einem gesunden Schulumfeld zu arbeiten - und sich erneut zu bewerben. „Hier hat die Jury auch die Entwicklung im Blick.“ Ausgezeichnet wurde die Schule „für ihre überzeugenden Maßnahmen zur Gestaltung der Schule als Lern- und Lebensraum (Schulkultur, Räumlichkeiten) in dem sich alle Schulmitglieder wohlfühlen und gut lernen und arbeiten können“, wie es von der Unfallkasse NRW als Stifter heißt. „Dieser Preis ist mittlerweile zu einem Qualitätsmerkmal für Schulen in NRW geworden. Gerne werben die Schulen mit dieser bundesweit einmaligen Auszeichnung“, erklärt Gabriele Pappai, Geschäftsführerin der Unfallkasse NRW. „Der Schulentwicklungspreis bleibt ein wichtiger Teil unserer Präventionsarbeit“, so Pappai. Dabei stellte die Corona-Pandemie Schulen und Präventionsfachleute der Unfallkasse bei Ortsterminen vor neue Herausforderungen. „Eine gute gesunde Schule, die niemanden zurücklässt, ist in und nach der Corona-Krise wichtiger denn je“, so Pappai. Auch Schulministerin Yvonne Gebauer beglückwünschte die Preisträger in einer Videobotschaft. „Mit ihrer Teilnahme am Schulentwicklungspreis haben Sie gezeigt, wie es gelingen kann, die Gesundheitsförderung erfolgreich in den Schulalltag zu integrieren. Damit schaffen Sie nicht nur bestmögliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lehren und Lernen, sondern auch eine gute Grundlage, dass sich alle am Schulleben Beteiligten in der Schule wohlfühlen.“