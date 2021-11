Heiligenhauser Bürgerwald : Gesamtschüler pflanzen mehr als 100 Bäume

Heiligenhaus Der Heiligenhauser Bürgerwald wächst kontinuierlich. Dazu haben jetzt auch die Gesamtschüler beigetragen.

In Kooperation mit dem Umweltbildungszentrum Heiligenhaus führt die Schule schon seit einigen Jahren das „Waldprojekt“ durch. Hier lernen die Kinder des 5. Jahrgangs den heimischen Wald mit seinen Tieren und Pflanzen in den unterschiedlichen Jahreszeiten kennen und beteiligen sich an der Umweltbildungsmesse.