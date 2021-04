Ratingen : Rätsel führen auf eine Entdeckungsreise durch die Stadt

Im Laufe des Jugendkulturjahres gestalteten Sprayer Verteilerkästen im Stadtgebiet mit farbenfrohen Graffiti. Sie verbergen jetzt Rätsel, die am Ende zur Position einer Geocache-Dose führen. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Das Kulturamt der Stadt Ratingen hat die Graffiti-Aktionen des Jugendkulturjahres in eine Geocaching-Tour eingebunden. Wer alle Rätsel richtig löst, bekommt die Koordinaten eines Schatzes.

Das Kulturamt der Stadt Ratingen bietet jetzt eine ganz besondere Entdeckungsreise durch die Dumeklemmerstadt an. Im gesamten Stadtgebiet finden sich Graffiti-Kunstwerke. Die sind nicht nur eine Augenweide; vielmehr verbergen sie Rätsel, die – einmal gelöst – die Spur zu einem Schatz enthüllen.

Jetzt ist aus einer privaten Initiative heraus eine Geocaching-Tour zu den Kunstaktionen entstanden. Die Tour ist als sogenannte Multi-Stationen-Cache angelegt. An jeder Station muss eine Aufgabe gelöst und ein Grafik-Pixel dem Motto der Station zugeordnet werden. Aus allen Ergebnissen ergibt sich dann die finale Position der Geocache-Dose. Die Schwierigkeit wurde so gewählt, dass es herausfordernd, aber auch für Kinder geeignet ist. Den Link zum Geocache finden Interessierte im Internet.

Jugendkulturjahr wirkt in Ratingen weiter

Jugendkulturjahr wirkt in Ratingen weiter : Junge Spraykünstler gestalten einen Spielplatz neu

Geocaching ist eine an die heutige Zeit angepasste Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Gesucht wird dabei der Geocache (oder kurz einfach nur „Cache“). Das ist meistens ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch befindet, in das sich die Finder eintragen können. Die Koordinaten für die unterschiedlichen Geocaches findet man nach einer kostenfreien Anmeldung im Internet. Mithilfe eines klassischen GPS-Empfängers oder eines Smartphones kann sich jeder dann auf die Suche machen.