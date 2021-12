Feuer in West : Brand in Hotel: Niemand wurde verletzt

Brand in Hotel: Niemand wurde verletzt

Feuer in West

Die Brandbekämpfung wurde mit einem CO 2 -Feuerlöscher und einem Schaumrohr vorgenommen. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Ratingen West Broichhofstraße: Eine brennende Fritteuse sorgte am Montagabend für einen Einsatz der Feuerwehr.

(RP/kle) Eine brennende Fritteuse in einem Hotel an der Broichhofstraße hat am Montagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 21.11 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein sogenannter Löschangriff über den rückwärtigen Bereich des Hotels vorgenommen.