Besondere Gottesdienste : Gemeinde in Ost schickt Post an Gott

Die Gemeinde lässt Himmelfahrt Fluggeräte in den Himmel steigen. Foto: RP/Friedenskirche

Die Friedenskirche plant zwei besondere Gottesdienste. Am Himmelfahrtstag trifft sich die Gemeinde auf dem Kirchplatz an der Hegelstraße. Am Sonntag gibt es in der Kirche ein Klavierkonzert.

(RP) Der Gottesdienst am Himmelfahrtstag wird in der Friedenskirche jedes Jahr zusammen mit dem Familienzentrum gefeiert. Draußen auf dem Kirchplatz wird für alle kleinen und großen Gäste genug Platz und auch Abstand sein. „Wir überlegen uns Post für Gott und stellen Fluggeräte her, die die Post sicher himmelwärts transportieren“ verrät Pastor Thomas Gerhold zum Programm. Beschwingte Musik machen Clemens Orth am Klavier und Kerstin Hohgräfe mit ihrem Gesang Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr.