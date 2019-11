Täter auf der Flucht : Geldautomat in Heiligenhaus gesprengt

In der Nacht haben Unbekannte mit Gasflaschen einen Geldautomaten an der Hauptstraße gesprengt. Die Polizei hört live am Telefon die Explosion.

Heiligenhaus Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten einer Bank an der Hauptstraße in Heiligenhaus gesprengt. Die Täter konnten anschließend entkommen.

Gegen 3.35 Uhr war die Polizei von einem Sicherheitsdienst telefonisch über einen aktuell registrierten Einbruchalarm aus den Geschäftsräumen einer Bank an der Hauptstraße informiert worden. Noch während des Telefonates erfolgte dort die Sprengung eines Geldausgabeautomaten.Zahlreiche Notrufe von Zeugen aus der Nachbarschaft gingen ebenfalls bei der Polizei ein. Sie berichteten von einer lauten Explosion.

Einige dieser Zeugen hatten unmittelbar nach dem lauten Knall zwei schmal wirkende, schwarz gekleidete und maskierte Personen beobachtet, welche auf einem Zweirad, wahrscheinlich einem Motorroller, vom Tatort flüchteten und zunächst in Richtung Ratingen davonfuhren. Sofort zum Tatort entsandte erste Einsatzkräfte fanden im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses einen zerstörten Kundenraum der Bank, einen aufgesprengten Geldausgabeautomaten sowie Tatspuren und Tatwerkzeuge,darunter auch zurückgelassene Gasflaschen. Teile des gesprengten Automaten und zahlreiche Geldscheine lagen im Vorraum verstreut.

Erst nach Überprüfung der entleerten Gasflaschen und Freigabe der Taträumlichkeiten durch hinzugezogene Einsatzkräfte der Feuerwehr, konnte der Tatort von der Polizei betreten und eine

intensive Spurensicherung veranlasst werden. Sofort nach Meldung der Tat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Straftätern, an denen neben starken Einsatzkräften auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen bisher ohne Erfolg, dauern allerdings noch weiter an.

Schon bei den ersten Fahndungsmaßnahmen wurde in Tatortnähe, mitten auf der Jahnstraße, ein verlassener Opel Combo ohne Kennzeichen gefunden. Der weiße Kleintransporter wurde nach ersten Erkenntnissen in den Niederlanden gestohlen. Das vermeintliche Täterfahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.