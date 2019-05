Heiligenhaus : Geld für Baugesellschaft ist da

Bei den Haushaltsberatungen wurde ein Betrag zur Gründung in Höhe von 25.000 Euro bewilligt. Die SPD möchte nun Taten sehen.

(jün) Wohnungsmieten und Immobilienpreise steigen auch in Heiligenhaus seit Jahren kontinuierlich an. Wohnungskonzerne wie Vonovia oder LEG steigern derweil Gewinne und Aktienkurse, aber Mieter zahlen oft drauf. Die erfolgte Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände erweist sich als teurer Fehler zum Nachteil junger Familien und Senioren mit kleinen bis mittlerer Einkommen beziehungsweise Renten, meint die SPD.

„Die Stadt Heiligenhaus hat in den letzten Jahren einige neue Wohngebiete entwickelt. Entstanden sind fast ausschließlich Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Vernachlässigt wurde hingegen der Bau von Sozialwohnungen und preisgünstigen barrierefreien Mietwohnungen, auf die vor allem zahlreiche Senioren angewiesen sind“, so Peter Kramer, Fraktionsvorsitzender der SPD Heiligenhaus.

Bestand Auch in Heiligenhaus sinkt nach SPD-Angaben der Bestand an Sozialwohnungen kontinuierlich.

Dem möchte die SPD Heiligenhaus schon seit Jahren mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft entgegenwirken. Deren Gründung wurde vom Rat der Stadt bereits vor drei Jahren beschlossen, aber bisher nicht umgesetzt. Dabei zeigten zahlreiche Beispiele örtlicher Wohnungsbaugesellschaften in den Städten unserer Region, dass solche Gesellschaften in der Lage sind, preiswerte Wohnungen zu bauen, dauerhaft im Bestand zu halten und dabei eine angemessene Rendite zu erwirtschaften, so die SPD weiter.