Erlebniswelt Ratingen „Ab Aschermittwoch wird gepackt“

Ratingen · Auf dem Gelände am Blauen See soll in den kommenden Jahren ein Umweltbildungszentrum entstehen. Für die Erlebniswelt, die dort ihr Zuhause hat, bedeutet das: Der Betrieb muss bis Ende September abgewickelt werden.

29.12.2022, 16:40 Uhr

Alexander Heinz muss die Erlebniswelt bis Ende September abbauen. Das teilte ihm die Stadt am 22. Dezember mit. Foto: Achim Blazy (abz)