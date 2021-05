Anträge an die Verwaltung : Gehweg vor Parkhaus Angerstraße abgesackt

Ratingen Die Bürger Union stellt für die nächste Sitzung des Bezirksausschusses Mitte zwei Anträge: Einmal geht es um ein eingeschränktes Halteverbot, zum anderen mit einen maroden Gehweg.

(RP) Die Bürger Union macht auf zwei Missstände in der Stadt aufmerksam, die auch im nächsten Bezirksausschuss Ratingen Mitte am 8. Juni behandelt werden sollen.

Zum einen geht es um die Einrichtung eines eingeschränkten Halteverbotes in der Größenordnung von zwei Stellplätzen vor dem Getränkehandel „Wasserfall“ auf der Brückstraße 15a. Die Verwaltung soll prüfen, ob dies an dieser Stelle möglich ist.

Aufgrund der fehlenden Haltemöglichkeiten zum kurzen Be-, und Entladen werde in diesem Bereich durch Kunden vermehrt verkehrsordnungswidrig in zweiter Reihe geparkt. Hierdurch komme es immer wieder zu Behinderungen für den fließenden Verkehr. Weiterhin erfolge die Anlieferung der Getränke auf der Kreuzstraße am Lager des Getränkehandels, da ein Ausladen vor dem Getränkehandel nicht möglich ist. Sämtliche Palletten werden vom Lager mit einem Hubwagen zum Geschäft gebracht. Auch hierzu könnten die zu prüfenden Kurzhalteplätze benutzt werden. Die Parkbeschränkung sollte sich nach Auffassung der Bürger Union auf die Öffnungszeiten des Getränkehandels (werktags von 9 bis 20 Uhr) beschränken.