Ratingen : Geht doch: Lernen in den Ferien

Falkner Martin Schneiders besuchte die Jugendgruppe in der Jugendherberge Götschenbeck. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Fünf Tage lang ist die Jugendherberge Götschenbeck ein „außerschulischer Lernort“ für Kinder aus ganz NRW.

Hier kann man nicht nur Ferien machen: Zwei Kilometer vor den Toren der Stadt liegt die Jugendherberge Götschenbeck am Waldrand. Hier werden die „LernFerien NRW“ mit dem Schwerpunkt „Lernen lernen“ angeboten. Sie richten sich an versetzungsgefährdete Schüler der 8. und der 9. Jahrgangsstufe aller Schulformen. In den fünftägigen Veranstaltungen arbeiten die Jugendlichen an ihren Grundfertigkeiten in Deutsch, Mathematik und Englisch, ihrer Lernmotivation und ihren sozialen Kompetenzen. Erfolgserleben sowie neue Lernzugänge und -methoden wecken und stärken die Lernmotivation und Anstrengungsbereitschaft für neue persönliche Zielsetzungen, um das Schuljahr erfolgreich abzuschließen.

Insgesamt 390 Jugendliche haben sich landesweit, meist auf Anraten ihrer Lehrer, zu einem der Programme in den insgesamt 19 Lerncamps angemeldet und werden dort von geschultem Personal betreut.

INFO Die Träger des Landesprogramms Die LernFerien NRW sind für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ein kostenloses und freiwilliges Angebot, das vom Schulministerium und der LGH (Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V.) begonnen wurde. Es läuft bereits im elften Jahr.

„In der zweiten Ferienhälfte nutzen 17 Achtklässler aus ganz NRW das Angebot hier in Ratingen. Die meisten von ihnen kommen vom Gymnasium. Sie sind in einem nicht ganz so einfachen Alter, sind meistens noch unsicher und unbeholfen. Die Ursachen hierfür sind unterschiedlich. Sie liegen im schulischen, familiären oder auch persönlichen Bereich. Vielen fehlt noch eine richtige Strategie bzw. Taktik, Aufgaben und Probleme zu bewältigen. Damit sind nicht nur die Aufgaben in der Schule gemeint, sondern auch die im alltäglichen Leben. Am Ende der Woche werden sicherlich keine Fachleute in Sachen Konzentration, Ausdauer und Geduld nach Hause gehen. Unsere Intention ist es vielmehr, bei den Jugendlichen Impulsen zu setzen und ihnen zu vermitteln, dass diese Eigenschaften überall im Leben bei der Erfüllung von Aufgaben notwendig sind“, erklärte Dan Oertel. Er leitete das Camp in Ratingen.