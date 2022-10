Allerheiligen : Wenn Grabsteine erzählen könnten…

Ratingen Zu Allerheiligen werden die Gräber auf den Friedhöfen stark besucht. Dabei künden die Namen auf den Grabsteinen von den Schicksalen der Menschen. Und auch der ein oder andere Stein hat eine abenteuerliche Reise hinter sich.

Allerheiligen ist ein hoher Feiertag im Kirchenjahr, ein Gedenktag, an dem die Katholiken ihrer heiliggesprochenen Frauen und Männer gedenken und auch jener Menschen, die ihren Glauben eher unspektakulär und still gelebt haben. Es wird aber auch an die eigenen Familienangehörigen, Freunde und Bekannte gedacht.