Ratingen : Geheim oder nicht geheim – das ist hier die Frage

Die Bürger Union (BU) hatte Fragen für den nicht-öffentlichen Teil des Rates formuliert. Es geht um Bezüge des ehemaligen Beigeordneten. Die RP hat sich des Themas angenommen. Das sorgt für Wirbel. Und man wirft der BU schlechten Stil vor.

Die BU hat nicht vergessen, dass Pesch, damals Erster Beigeordneter, den früheren Bürgermeister Harald Birkenkamp (BU) aus dem Amt bugsiert hat. Das tat weh, die Wunde ist nur mühsam verheilt. Man will mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 die Ablösung Peschs. Wie das funktionieren soll, vor allem mit wem, das ist noch offen. Hinter den Kulissen wird jedenfalls an einer Lösung gearbeitet.

Er war am 11. November 2013 von der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf wegen Vorteilsnahme im Amt zu einer Geldstrafe verurteilt und am 8. Januar 2014 vom Stadtrat abberufen worden. Damals ein öffentlich höchst relevanter Fall, der immer noch nachwirkt.

Bürgemeister Pesch wollte sich dazu nicht äußern, nach RP-Informationen hat er auch im nicht-öffentlichen Teil nichts dazu gesagt. Über allem schwebt die Frage: Geheim oder nicht geheim – was kann an die Öffentlichkeit? Der Bürger kann schon ein berechtigtes Interesse an der Frage haben, was mit seinen Steuergeldern passiert. Die Bezüge speisen sich ja auch aus dieser Quelle.