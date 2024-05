Aus für Notfallpraxen Ratinger Parteien rufen zu großem Protest in Düsseldorf auf

Man will den Vorsitzenden der KV Nordrhein, Dr. med. Frank Bergmann, beim Wort nehmen: „Statt einer Konzentration der ambulanten fachärztlichen Behandlungskapazitäten an Krankenhäusern brauchen wir eine gestufte Versorgung, die sich an medizinischen Kriterien orientiert und sicherstellt, dass Patientinnen und Patienten zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Versorgungsebene behandelt werden.“